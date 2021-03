Van der Staaij (SGP) over vette kroketten en vreemdgaan: ‘Het is allebei niet goed’

Koningin Máxima op werkbezoek bij Enschedese hulpverle­ners: Er komt een vierde golf

14:29 ENSCHEDE - Covid-19 was een belangrijk gespreksthema tijdens een online-werkbezoek van koningin Máxima, donderdagmorgen aan Karakter, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De organisatie, met een vestiging in Enschede, verwacht een vierde coronagolf in de geestelijke gezondheidszorg.