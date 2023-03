Van der Veen stopt per direct bij z’n huidige club en is de nieuwe trainer van Excelsior’31

De 33-jarige Van der Veen stopt vanwege de klus in Rijssen per direct bij zijn huidige club DZC’68. Bij de eersteklasser uit Doetinchem is hij sinds 2019 werkzaam. Van der Veen had zijn contract bij DZC al verlengd, maar de Achterhoekse vereniging geeft hem de kans om in de derde divisie bij Excelsior’31 aan de slag te gaan. Van der Veen was voor zijn periode bij DZC coach van DETO. Hij heeft een contract voor anderhalf seizoen getekend bij Excelsior’31.