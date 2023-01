Van kloteprogrammeur tot grootste talentscout: Peter Mense stopt met Verborgen Theater

Hoe het Verborgen Theater ooit begon, bij café De Buren in Boekelo, is nog wel een verhaal apart. „Bij De Buren speelden af en toe bandjes en de eigenaar had vernomen dat ik wel eens ergens de publiciteit verzorgde. Of ik een verhaal wilde schrijven over een of ander bandje. Toen ik er kwam vroeg ik: ‘Waar speelt dat bandje dan?’ En ik kwam in een zaaltje terecht dat werkelijk alles tegen én mee had...”