Van Willemstad naar Enschede: hoe Jesse Maduro (79) honkbal in Twente op de kaart zette

Hij moet er nu nog om lachen. Jesse Maduro was onderwijzer en directeur op de voormalige Varvikschool en de Al Umah aan de Javastraat. En net nieuw bij Tex Town Tigers. De club modderde al jaren aan, maar kreeg het honkballen in Enschede maar niet van de grond. Honkbal is volkssport nummer één op zijn Curaçao. Jesse Maduro trommelde hier al zijn Antilliaanse vrienden op en ronselde in heel Twente kinderen voor de club. Ook op zijn eigen school. „Dan vroeg ik voor de klas: ’Wie komt er bij Tex Town Tigers spelen? Ik word jullie coach.’ Allemaal vingertjes de lucht in. Wekelijks reden we met een Volkswagenbusje de leerlingen van school naar het veld.” En dit was nog maar het begin.