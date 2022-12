Vanaf zijn keukentrap bluste John uit Enschede de verdachte brand bij de ondernemer naast hem

Geen stip op horizon, toch neemt Merle het boerenbe­drijf in Lonneker over van vader Johan

ENSCHEDE/LONNEKER - Een koe die in zijn leven 100.000 liter melk geeft, vaak gebeurt het niet. Des te meer bijzonder is het dat het op de boerderij van de familie Meijerink drie koeien gelukt is in 2022. Een verhaal over passie voor het vak, toekomstplannen en de onzekerheid die agrariërs in Nederland voelen.

30 december