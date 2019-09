Vandalen blazen een rolstoelbus op met vuurwerk in Enschede

‘In het stadhuis van Enschede geen zorgen over wijkteams? Dan ga ik me zorgen maken’

7 september In een zaaltje in Arnhem is afvalminnend Nederland onlangs bijgespijkerd over de ‘diftar-paradox’. Een kekke term die is bedacht door de afvalinzamelbranche om te verklaren dat het succes van het afvalbeleid zó groot is, dat in veel gemeenten de heffing stijgt. Terwijl in communicatiepakketjes van wethouders die afgelopen jaren diftar invoerden, zoals in Enschede, nog de kreet ‘diftar is goed voor uw portemonnee’ werd geadviseerd. Google deze slogan en u begrijpt wat ik bedoel.