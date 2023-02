Vechten in een café? Dan kom je er voortaan in Enschede nergens meer in: zwarte lijst moet uitgaan veiliger maken

Een leeg busstation met daarnaast honderd buschauf­feurs: de ov-sta­king in Twente gaat door en een oplossing is er nog lang niet

Met fakkels, liters koffie en in rode FNV-hesjes hebben zeker honderd buschauffeurs en machinisten zich woensdagochtend verzameld op het Stationsplein in Hengelo. Het is dag 3 van de grote stakingen in het regionale openbare vervoer en een oplossing is ver weg. De onderhandelingen zitten muurvast.

14:39