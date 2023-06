Veehouder voelt zich ‘gepiepeld’ bij onteigening voor N18 en eist alsnog financiële compensatie

Als alles in 2011 en 2012 bij de onteigening voor de aanleg van de nieuwe N18 goed was geregeld, dan had melkveehouder Erik te Lintelo niet zoveel ellende en extra kosten gehad. De boer uit Haaksbergen beklaagde zich erover bij de Raad van State en wil alsnog ‘een redelijk’ bedrag als compensatie.

Te Lintelo vroeg de hoogste bestuursrechter donderdag om de minister van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) te dwingen hem alsnog een schadebedrag uit te keren. De melkveehouder schat de extra schade die hij opliep bij de aanleg van de N18 op tienduizenden euro’s en mogelijk zelfs een paar ton. De in 2018 geopende N18 doorsnijdt de landerijen die Te Lintelo in bezit had.

‘Voldoende gecompenseerd’

Rijkswaterstaat wil echter niets meer uitkeren. Te Lintelo is bij de eerdere onteigening al voldoende gecompenseerd voor het doorsnijden van zijn huiskavel aan de Lintelerweg, zo vindt Rijkswaterstaat. Omdat de Haaksbergenaar en Rijkswaterstaat er destijds niet uitkwamen, besloot de rijksdienst een deel van Te Lintelo’s weilanden te onteigenen.

Dat Te Lintelo destijds een flink stuk weiland kwijtraakte, was niet het grootste probleem. Ingrijpender was dat de N18 dwars door zijn huiskavel is aangelegd. Dat bemoeilijkte de weidegang van zijn koeien. Om die reden heeft de veehouder een ligstal laten bouwen. Maar door al het gedoe met de jaren durende onteigening stond zijn nieuwe stal, waar 185 koeien in kunnen, deels leeg toen in 2015 het melkquotum werd afgeschaft. Daardoor moest Te Lintelo later voor heel veel geld extra fosfaatrechten voor ruim 64 koeien aanschaffen. Hij betaalde dat uit eigen zak, omdat de bank niet meewerkte.

Probleem is dat de onteige­ning lang duurde. Dat lag aan de Staat Raadsman van Te Lintelo

Staatsraad Bruno van Ravels snapte het verband niet tussen de aanleg van een autoweg en een bank die een lening weigert te verstrekken. Te Lintelo’s raadsman over dat verband: „De bank wilde niet meewerken omdat Te Lintelo midden in de onteigening zat. Want door de aankoop van fosfaatrechten zou de waarde van zijn bedrijf flink omhoog gaan en zou de Staat bij onteigening veel meer moeten betalen aan mijn cliënt. En dat wilde de bank niet. Maar als de onteigening sneller was afgehandeld, was er geen probleem geweest. Dan had Te Lintelo in 2015 al 249 koeien op stal kunnen hebben. Het ligt echt niet aan ons dat die onteigening zo lang duurde, wel aan de Staat.”

Lang niet alles vergoed

Te Lintelo voelt zich gepiepeld door de overheid. „Een collega even verderop is wel snel uitgekocht en verplaatst. Die kon gewoon volop investeren. Bij mij kwamen ze eerst met een hoge schadetaxatie, die ze vervolgens weer introkken. Het heeft daarna heel lang geduurd voordat ik een redelijk bedrag kreeg. Maar daarbij is niet alle schade vergoed.”

Rijkswaterstaat houdt de hand op de portemonnee. De Raad van State gaat bekijken of Te Lintelo alsnog recht heeft op zogeheten nadeelcompensatie en zo ja, hoeveel. Uitspraak binnen enkele weken.