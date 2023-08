Veel glas en uitzicht op de wieken: zo komt educatieruimte Lonneker Molen eruit te zien, zodra het geld er is

De Bankzitter De voetballer Neymar was rijk aan talent, maar gaat als een arm mens de geschiede­nis­boe­ken in

‘Dit is de plek waar je wilt zijn’, zei de voetballer toen hij een cheque van 300 miljoen euro kreeg overhandigd van een man, die we gezien zijn uiterlijk voor het gemak maar even een sjeik noemen.