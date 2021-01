Veel minder studenten stoppen bij Saxion, toch zijn er grote zorgen: ‘Het piept en het kraakt overal’

Corona weet onderne­mers­zin niet te stoppen: meer bedrijven erbij in Twente en Achterhoek

15 januari ENSCHEDE - Ondanks de coronacrisis zijn vorig jaar bijna 6400 mensen in Twente en 3700 in de Achterhoek begonnen met een eigen bedrijf. Onder de streep kwamen er in Twente 1650 bedrijven meer bij dan dat er verdwenen. Ook in de Achterhoek was er een vestigingsoverschot: 880.