Veel schade na inbraak bij kledingzaak: daders spoorloos

De inbraak is in de nacht van woensdag op donderdag gepleegd en heeft veel schade aangericht bij de winkel met exclusieve herenmode in het Enschedese centrum. De inbrekers zijn binnengekomen door een glazen deur te vernielen. Daarna hebben ze het rolluik voor de gevel omhoog moeten krijgen, om de gestolen kleding weer naar buiten te krijgen.

Kleding en gereedschap op straat

Onduidelijk is nog wat er precies allemaal is gestolen bij de inbraak, maar duidelijk is dat de dieven een partij dure herenkleding hebben buitgemaakt. Bij aankomst van de politie lagen enkele kledingstukken die de dieven hebben laten vallen nog op straat. Daar lag ook gereedschap dat wordt gebruikt voor het plegen van inbraken. In de winkel is het een grote rommel en ligt her en der kleding verspreid.