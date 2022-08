Verbazing over bizarre fietsbrug van 7 miljoen: ‘Hier gaat niemand gebruik van maken’

De rotonde in de Oostweg is een nare, vooral voor fietsers. Het is er vaak druk en er gebeuren veel bijna-ongelukken. De rotonde is voor veel bewoners van de Eekmaat een logische route naar de stad, maar met name in de spits zorgen de vele fietsers op de rotonde ook voor autofiles. Dat veroorzaakt dan weer opstoppingen op de Gronausestraat.