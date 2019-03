Verdacht pakketje op station Enschede blijkt loos alarm

Nieuw gezicht Ambachts­school in Enschede

11:44 ENSCHEDE - De verbouwing van de monumentale Ambachtsschool vordert gestaag. Onlangs werden de steigers aan de lange zijden van het gebouw verwijderd en nu is goed zichtbaar hoe het gebouw er straks uit komt te zien. 78 appartementen komen er in, eigentijds comfort in een historisch decor.