Verdachte ‘forse’ cocaïnelijn Curaçao en Twente op vrije voeten, zes anderen zitten nog vast

Een verdachte die betrokken is bij de grootschalige invoer van cocaïne naar Twente en de Achterhoek is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bevestigt dat de verdachte dinsdag is vrijgelaten. Zes verdachten zitten nog vast.

De woordvoerder van het OM laat desgevraagd weten dat ‘de verdachte is heengezonden, maar verdachte blijft in het onderzoek’. Deze persoon en zes anderen worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne vanuit Curaçao. Zij werden afgelopen donderdag gearresteerd, onder hen is een 48-jarige man uit Hengelo en een 75-jarige man uit Megchelen (Achterhoek).

Voorarrest verlengd

Het voorarrest van zes verdachten is vrijdagavond verlengd door de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo. Zij mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Hun advocaten kunnen hierdoor geen inhoudelijke mededelingen doen. Het is niet duidelijk wat de rol van deze verdachten is.

Forse drugslijn

400 medewerkers van de politie, defensie en andere overheden rolden donderdag 30 juni ‘een hele forse’ drugslijn tussen Curaçao en Oost-Nederland op. Er waren invallen in dertien panden, waaronder in Hengelo, Enschede en Silvolde, maar ook in Zuid-Holland en Duitsland. Bij een restaurant in Hengelo arresteerde de politie donderdagmiddag drie mannen.

‘Makelaar des doods’

De politie doorzocht die avond de woning van een 48-jarige Hengeloër, een van de arrestanten. De Hengelose verdachte werd de ‘makelaar des doods’ genoemd in het proces over de aanslag op de Enschedese advocaat Philippe Schol. Ook viel de politie een garagebedrijf aan de Slachthuisweg in Hengelo binnen.

Boodschappentassen met cocaïne

In een loods in Silvolde vond de politie een ‘indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne. Daar stonden meerdere boodschappentassen met tientallen blokken cocaïne. De loods staat op naam van de 75-jarige verdachte. De man is in zijn woning in Megchelen gearresteerd, waar de politie naar binnen stormde na het forceren van de voordeur.

Volledig scherm De politie vond boodschappentassen vol met blokken cocaïne. © Politie