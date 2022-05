Verdachte onwel tijdens zitting: zaak tegen Enschedese wietkwekers loopt vertraging op

De onduidelij­ke dood van Jihad Jafo (33), die gewikkeld in plastic gevonden werd in kanaal bij Bruchter­veld

Hij ging weg, na de verjaardag van zijn oudste kind, en kwam niet meer terug. Ruim vijf maanden nadat Jihad Jafo (33) uit Enschede als vermist werd opgegeven, vonden passanten zondag zijn lichaam. Gewikkeld in een zak, in het kanaal bij Bruchterveld. Of zijn hennepverleden daarmee te maken heeft, kan de politie niet bevestigen noch uitsluiten.

