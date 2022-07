Verdachte steekpartij Glanerbrug langer in voorarrest, Dennis Schouten biedt excuses aan

De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Volgens buren is de verdachte drugsverslaafd en heeft hij last van psychoses. De 32-jarige Noordman sliep bij de verdachte in het Dorpshuis in Glanerbrug. Het slachtoffer vertelde maandag tegen deze krant dat zijn gastheer hem in zijn slaap aanviel met twee keukenmessen. Hij werd naast zijn linkeroog gestoken en liep diepe wonden op aan zijn rechterpols en linkerknie. Zijn bovenlijf was bezaaid met kleine sneetjes.