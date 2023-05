Verdediger Gijs Smal valt vooral aan, maar de grote vraag: blijft hij bij FC Twente? ‘Het gaat traag’

Opvang jonge asielzoe­kers in een Haaksbergs hotel? In Lichten­voor­de weet de buurt wat dat betekent

In het vroegere hotel Morssinkhof in Haaksbergen komen mogelijk jonge asielzoekers, pubers van 14 tot en met 17 jaar. De buurt maakt zich zorgen. In de omgeving van hotel ’t Zwaantje in Lichtenvoorde hebben ze ervaring met een dergelijke situatie. Hoe kijken ze er daar nu tegenaan en hebben ze tips voor Haaksbergen?