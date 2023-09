Verhitte discussie over naveltruitjes op Bonhoeffer College: ‘Dochter mag geen crop top meer aan’

Beelden verborgen camera leiden tot unieke strafzaak in paardenwe­reld: ‘Er moeten nog veel meer zaken komen’

Paardentrainer Julien L. is veroordeeld voor het herhaaldelijk mishandelen van paarden bij een manege in Haaksbergen. Verborgencamerabeelden brachten het gewelddadige gedrag van de 40-jarige Fransman aan het licht. Het leidde tot een unieke strafzaak in de paardenwereld. „Normaal gesproken kom je er nooit bij.”