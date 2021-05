Verhuizen naar een goedkope villa in Duitsland? Dit komt erbij kijken

Nijverdaller Jerry Machielsen en zijn partner Harald van Antwerpen verhuisden in 2014 van Nederland naar Trautenstein, midden in de Harz in deelstaat Saksen-Anhalt. „We zagen op internet een hotel-restaurant te koop staan, gingen kijken of we het wat vonden en enkele weken later was alles rond”, zegt Van Antwerpen. Een verhuizing naar Duitsland is volgens hem dus zo geregeld.