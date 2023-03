Verkiezingen of niet: Twentse chauffeurs in streekvervoer staken vandaag toch

Zaak loopt hoog op: Stichting Twickel blijft zich verzetten tegen ondergrond­se hoogspan­nings­lei­ding

Netwerkbeheerder Tennet en Stichting Twickel liggen met elkaar langdurig in de clinch over de aanleg van een extra ondergrondse 110Kv-hoogspanningsleiding die voor een aanzienlijk deel over grondgebied van Hengelo, Hof van Twente en Borne loopt en die landgoed Twickel zou doorsnijden.