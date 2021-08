Vermeende Twentse godfather Simo D. wijst met beschuldigende vinger naar medeverdachte T.

ENSCHEDE/ALMELO - De rechtszaak rond de Twentse godfather Simo D. en zijn medeverdachte T., alias De Bril zal op zijn vroegst eind maart volgend jaar worden behandeld. Maandagmorgen stond er een pro forma zitting op de agenda, maar doordat het Openbaar Ministerie er nog niet in was geslaagd het volledige dossier op een USB-stick van T. te zetten, weigerde hij naar de rechtbank in Almelo te komen.

Opvallend is wel dat Simo D. in zijn laatste verklaringen T. aanwijst als de opdrachtgever voor de aanslagen die Twente in 2017 hebben opgeschrikt, zo maakte de officier van justitie bekend tijdens de korte zitting. Simo D. en T. worden ervan verdacht dat ze opdracht hebben gegeven voor meerdere moordaanslagen in Twente en Gronau.

De inhoudelijke behandeling zal in de beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp plaatsvinden. Dit is besloten omdat het onderzoek Nauru draait om verschillende vetes in de Twentse onderwereld. Bij een eerdere pro forma zitting gaf T. aan dat betrokkenen in het dossier zouden zijn bedreigd door leden van motorclub Satudarah.

Turkse kapper in brand

Twente was in 2017 het toneel voor een aantal zeer gewelddadige aanslagen. In februari van dat jaar werd een Turkse kapper in Enschede met benzine overgoten en in brand gestoken. Dat bleek een vergissing te zijn, want het beoogde slachtoffer had zijn kapperszaak kort daarvoor overgedaan aan aan landgenoot. Twee maanden later werd in Gronau geprobeerd de broer van het beoogde doelwit te liquideren. Hij overleefde de aanslag, maar is blijvend mindervalide.

Club LuxXx beschoten

Op 19 september werd de inmiddels afgebroken loungebar Club LuxXx aan de Brinkstraat in Enschede met automatische wapens beschoten en op dezelfde dag werd een woning aan de Benkoelenstraat beschoten. Daarbij vielen als door een wonder geen slachtoffers. In november van dat jaar werd met een brandbom een woning in Almelo in brand gezet.

De uitvoerders van deze aanslagen, twee broers uit Apeldoorn en Oldebroek, zijn in 2019 veroordeeld tot respectievelijk 25 jaar en 10 jaar en 7 maanden cel. In hun verklaringen kwamen de namen naar boven van opdrachtgever D. en diens mogelijke rechterhand T.

Pro Forma Simo D.

T. verscheen maandagmorgen dus niet in de Almelose rechtbank. Later vandaag staat er een pro forma zitting tegen D. op de rol. D. heeft zich afgemeld en zal zelf niet verschijnen. Het is nog niet zeker of zijn advocaat Stijn Franken wel van de partij is.