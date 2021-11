Verplicht vaccineren: kan dat eigenlijk wel? ‘Het is een paardenmiddel’

UPDATE ‘Drie schoten gelost bij winkelcen­trum in Enschede na verkeersru­zie’; verdachte aangehou­den door politie

ENSCHEDE - Een man heeft maandag aan het eind van de ochtend schoten gelost naast het winkelcentrum in Enschede-Zuid. De verdachte is niet veel later door de politie klemgereden op de Wesseler-Nering. Hij is aangehouden.

22 november