Verwarde Enschedeër voor strafrechter, advocate haalt uit: ‘Zorgsysteem heeft ernstig gefaald’

Dit was de open dag van Crematoria Twente: ‘Doe mij de goedkoop­ste kist maar’

ENSCHEDE - Begraven of cremeren? Koffie met cake of borrel? En welke muziek moet er zijn tijdens de uitvaart? Vragen die veel mensen liever voor zich uitschuiven, weten ze bij Crematoria Twente. Op hun open dag spraken honderden mensen er wél over. „Doe mij de goedkoopste kist maar.”

15 mei