Verwarring over vergunning voor zendmast in Enschede: wel, niet, wel, oh toch niet

ENSCHEDE - Is er nou een vergunning nodig voor de nieuwe zendmast bij Erve ‘t Stroink of toch niet? Eerst ja, toen nee, toen ja en nu weer nee.

De politie maakte begin oktober bekend dat er een 52 meter hoge mast komt op de parkeerplaats van Erve ‘t Stroink aan de Buurserstraat. Die nieuwe mast is nodig voor het contact tussen de meldkamer, brandweer, politie en ambulancedienst.

De verwarring ontstond doordat de politie omwonenden een brief had gestuurd waarin ze zei dat ze zouden starten nadat er een vergunning was afgegeven. Een paar dagen later maakte de gemeente Enschede bekend dat er helemaal geen vergunning nodig is. Jawel, zei de politie, want het is op het terrein van een monument. De gemeente volgde dat idee en startte toch een vergunningprocedure. Om die nu weer te stoppen: de mast komt op een afstand van 250 meter van de monumentale boerderij en dan is een vergunning niet nodig. Toch niet.

Bezwaar niet mogelijk

De politie liet dat zaterdag de omwonenden weten. In de brief die ze rondstuurde legt de politie het uit. Het oordeel van de gemeente is bovendien goedgekeurd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het gevolg van dat besluit is nu dat de omwonenden geen bezwaar tegen de bouw kunnen aantekenen.

Het is niet duidelijk of er mensen zijn die dat al wel hadden gedaan. Dat zouden bezwaren kunnen zijn over het uitzicht of de straling. Daarvan heeft locatieverwerver namens de politie Michel Krouwel eerder gezegd dat die vaak geen invloed hebben op de plannen. Van dichtbij is de mast bijna niet te zien en onderzoek heeft uitgewezen dat dit soort straling geen invloed heeft op de gezondheid van mens of dier.

Een ander gevolg van het besluit van de gemeente is nu dat de politie kan beginnen met de voorbereidingen en de bouw. Maar wanneer het start is nog niet bekend.