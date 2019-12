VGZ en Roessingh koersen af op breuk: ‘Het gaat me aan het hart’

Nieuwe naam gezamen­lijk orkest Overijssel en Gelderland kost 73.000 euro: ‘Ongehoord’

9 december Er was een flink geldbedrag nodig om tot een nieuwe naam te komen voor het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. Die twee gingen in september dit jaar samen verder onder de naam ‘Phion, orkest van Gelderland & Overijssel’. Hoeveel deze naamswijziging had gekost, werd niet naar buiten gebracht. Maar na vragen van de PVV-fractie aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel is er nu toch duidelijkheid. Het prijskaartje: 73.000 euro.