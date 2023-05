VIDEO | Indrukwekkende erehaag in Enschede voor overleden brandweerman Richard (52)

Feestje van één miljoen euro: avondje brainstor­men over 700 jaar Enschede

Hoe gaan we vieren dat Enschede 700 jaar bestaat? Met een theaterstuk, of een kunstwerk? Of een festival, of iedereen een T-shirt? Er is een miljoen euro beschikbaar, dus het kan een indrukwekkend feestje worden. Maandagavond zijn inwoners welkom in het gemeentehuis om erover te praten met de gemeenteraad.