Vier dagen werken, vijf dagen betaald in Twente? ‘Heb dat artikel meteen naar m’n leidinggevende gestuurd!’

StukTV in Haaksber­gen: lukt het ze om een frikadel van 15 meter te bakken?

De langste frikadel ter wereld is 75 meter. Nou ja, tien keer 7.50 meter dan. Een record dat in handen is van scouting de Klomp in Haaksbergen. Zou het ook lukken er een van 15 meter te maken, de lengte van een behoorlijke vrachtwagen met oplegger? De mannen van het immens populaire StukTV wilden dat wel proberen.