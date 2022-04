Vier inspecties onderzoeken fatale steekpartij jeugdgevangenis waarbij Louc (19) uit Enschede om het leven kwam

BREDA - Vier inspectiediensten doen gezamenlijk onderzoek naar de fatale steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Bij de steekpartij kwam vrijdag een 19-jarige gedetineerde om het leven en raakte een 20-jarige gedetineerde gewond. In verband met het steekincident is een 18-jarige man opgepakt, een medegedetineerde van de twee slachtoffers.

De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs kondigden woensdag het gezamenlijke onderzoek aan.

De inspecties onderzoeken hoe de jeugdgevangenis heeft gehandeld in de aanloop naar, tijdens en na het incident. Ook bezien ze welke leer- en verbeterpunten er zijn. Het brede onderzoek wordt gecombineerd met het lopende onderzoek naar een incident dat plaatsvond in januari, waarbij een jongere die vastzat ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

“In deze jeugdinrichting hebben op korte termijn twee zeer ernstige incidenten plaatsgevonden. Daarom zullen de inspecties ook nagaan hoe Den Hey-Acker is omgegaan met verbeterpunten die de inspecties eerder via hun intensieve toezicht hebben aanbevolen”, staat in de aankondiging.

De politie doet in beide zaken strafrechtelijk onderzoek. Het is nog onbekend wat de aanleiding was van de steekpartij, die vrijdag rond 15.15 uur plaatsvond. Ook is niet bekend wat de toestand van de gewond geraakte persoon is. De 18-jarige verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorarrest.