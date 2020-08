Vier Overijsselse gebruikers CoronaMelder ontvingen positieve test

Meer dan een miljoen mensen hebben de afgelopen week de CoronaMelder gedownload. Vier van de app-gebruikers in Overijssel raakten in die periode ook besmet. De GGD’en konden vervolgens personen met CoronaMelder die in de buurt waren geweest op de hoogte stellen.

De CoronaMelder is de afgelopen week getest in zes GGD-regio's: GGD Drenthe, GGD Gelderland-Zuid, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Twente. In het hele land kan de app inmiddels gedownload worden, maar het melden van positieve testuitslagen in de CoronaMelder wordt tijdens de testperiode alléén in de testregio’s ondersteund door de plaatselijke GGD’en.

Dat had direct effect. In de regio IJsselland werden vorige week 34 personen positief getest op het virus waarvan drie de app gebruikten. Ook had één van de 62 coronagevallen in Twente de melder in gebruik.



De besmette personen hebben samen met de medewerkers van het bron- en contactonderzoek de codes uit de app gedeeld met de GGD’en. Vervolgens ontvingen appgebruikers die ongeveer 15 minuten bij de besmette personen in de buurt zijn geweest een melding. Daarin stond de dag en tijd van het contact én het advies om zich te laten testen.

Aandacht bij studenten

Scholen, gemeenten en grote werkgevers vragen inwoners van IJsselland de app te downloaden. Zo brengt hogeschool Saxion de app onder de aandacht voorafgaand aan de start van het nieuwe studiejaar.

Burgemeester John Joosten van Dinkelland is positief over CoronaMelder. „De app is makkelijk in gebruik. Na het downloaden volg je een paar stappen en hoef je eigenlijk niks meer te doen. Alleen zorgen dat je bluetooth aanstaat. Hoe meer mensen de app downloaden, hoe groter het bereik en des te sneller het virus ingeperkt kan worden?”

Het is de bedoeling dat CoronaMelder vanaf 1 september in het hele land wordt gebruikt.

Volledig scherm De nieuwe app CoronaMelder is inmiddels ruim een miljoen keer gedownload. © Rob Engelaar