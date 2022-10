Vier woningen in Enschede gesloten wegens drugshandel

Geen veroorde­ling voor merkwaar­dig barbecue-ongeval Enschede waarbij man in brand vloog

ENSCHEDE/ALMELO - Op 15 september 2018 gaat het helemaal mis met het aansteken van een barbecue op een verjaardagsfeestje in een loods aan de Kanaalstraat in Enschede. Een grote steekvlam zet de gastheer in brand. De man loopt zulke ernstige brandwonden op dat hij diezelfde dag nog naar het brandwondencentrum in Groningen opgenomen wordt.

