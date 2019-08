Viervoudige moord Enschede: kogelhuls in auto van verdachten

ALMELO - Er is een kogelhuls gevonden in de auto van de verdachten van de viervoudige moord in Enschede. De huls blijkt na onderzoek overeen te komen met hulzen die gevonden werden op de plek waar de vier mannen zijn doodgeschoten. Dat bleek donderdagochtend in de Almelose rechtbank, waar vader Camil A. en zijn zonen Dejan en Denis in een voorbereidende zitting voor de rechter stonden.