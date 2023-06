Vijf jaar N18: ‘Door deze weg houd je auto’s en langzamer verkeer mooi uit elkaar’

indebuurt.nl Kijktip: Oumaima uit Enschede te zien in Girls Girls Girls

Hoe tolerant is Nederland nu echt? Deze vraag werd 20 jaar geleden aan Oumaima uit Enschede gesteld in het programma Girls Girls Girls. Nu kijkt onze stadsgenoot terug op dat antwoord en vertelt ze hoe haar leven sindsdien is verlopen.