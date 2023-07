Vijf jaar N18: nieuwe weg kostte meer dan verwacht

Energielas­ten nekten WARP Technopo­lis in Enschede niet, maar de creatieve­lin­gen staan straks wel op straat

WARP Technopolis aan het Stationsplein in Enschede sluit per 1 oktober. De gemeente Enschede heeft dat niet kunnen voorkomen. Een verhaal over energiekosten, over subsidies en vervangende ruimte. „De bal lag bij henzelf”, meent wethouder Jeroen Diepemaat. De gebruikers moeten zelf op zoek naar een andere ruimte.