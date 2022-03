Vijfde nationale padeltitel op rij voor Enschedeër Bram Meijer: ‘De concurrentie komt er aan’

Wie denkt dat padel (een kruising tussen tennis en squash) een kortstondige hype was, die heeft het mis. Vraag het Bram Meijer. De 27-jarige Enschedeër is in eigen land dé pionier van de sport en heeft padel de afgelopen jaren zien groeien. In 2017 won hij de nationale titel op het eerste NK. „In Rotterdam. We speelden buiten, het was koud.”