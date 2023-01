Violiste Niki uit Enschede speelt met Akwasi en Armin van Buren: ‘Mijn viool brengt mij op heel interessante plekken’

Sponsoren houden Oldenzaal­se wagenbou­wers op de been: ‘Met huidige prijzen zou bouw praalwagen onbetaal­baar zijn’

OLDENZAAL - De prijzen rijzen de pan uit en dat merken ze ook in carnavalsland. De verwarming staat een stuk lager en vooral voor ijzer moet dieper in de buidel worden getast. In het zuiden van het land worden wagens daardoor kleiner of minder gedetailleerd. Maar in de Boeskoolstad niet. En dat is vooral te danken aan de sponsoren: ‘Ze dragen het carnaval op handen.’

25 januari