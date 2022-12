Vlak voor vijf uur koopt Emre uit Enschede nog snel een staatslot: ‘50.000 euro is ook mooi meegenomen’

met videoENSCHEDE - Het is kwart voor vijf op oudejaarsdag als Emre de sigarenwinkel binnen stapt. Eindcijfer 15 moet het voor hem gaan doen. Hij durft eigenlijk niet te dromen maar doet het toch. Van een huisje, dure horloges, een nieuwe auto en gouden biefstukjes. En hij is niet de enige.

Het was de laatste twee dagen gekkenhuis bij Sigarenmagazijn Schepers, vertelt Wijnanda Evertsen van de winkel. Twee jaar lang mocht ze geen oudejaarsloten verkopen, omdat de zaak vanwege de pandemie gesloten moest blijven. Wie mee wilde spelen, moest online of bij een supermarkt of tankstation een lot aanschaffen. De vraag was of klanten nu nog wel zouden komen.

Gouden biefstukjes

Maar zelfs nu, zaterdagmiddag om 16.45 uur, een kwartier voor de zaak dicht gaat, melden zich nog mensen die het nieuwe jaar in willen gaan met een paar miljoentjes meer. Zoals Emre, die van zijn vrouw de opdracht heeft gekregen om voor eindcijfer ‘15’ te gaan. „Even je kansen proberen, toch? Ik verwacht er niks van, maar we gaan het zien.”

Emre heeft een van de 7.166.000 die dit jaar verkocht werden. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, toen er 7,1 miljoen loten werden verkocht. Tot zaterdagavond 19.00 uur waren ze te koop. Volgens de Staatsloterij werden er vandaag 2268 loten per minuut (!) verkocht.

De hoofdprijs is 30 miljoen. Emre zou er ‘een huisje’ van kopen. En, als hij dan toch gaat dromen van zo’n monsterbedrag: dure horloges, gouden biefstukjes en dure auto’s. „Dat is normaal toch”, zegt hij lachend. „Dat zou jij ook doen.” Al wil hij er wel bij gezegd hebben dat hij ook met iets minder wel tevreden is. „Als ik 50.000 of 100.000 win, is ook mooi meegenomen.”

De hoofdprijs

Bijna iedereen die hier een lot koopt, kent de geschiedenis van deze zaak. In 2019 werd hier het winnende exemplaar verkocht, aan een jong stel uit de Enschedese wijk Pathmos. Ze konden - met een half lot - 15 miljoen euro op hun rekening bijschrijven. Het verhaal daarover dat een dag later in deze krant verscheen, hangt nog altijd ingelijst aan de wand.

Eigenaresse Evertsen won destijds zelf ook. 5 euro, zegt ze lachend. Dat is het met de loterij. Iedereen heeft een kans, de één heeft pech, de ander geluk.

Ferrari F40

Harjinder hoopt op het laatste. Hij reed langs, zag ‘toevallig’ de sigarenwinkel en besloot zijn geluk te beproeven. In de hoop dat hij volgend jaar kan langsrijden in zijn droomauto. Hij glimlacht bij de gedachte aan de miljoenen en de bolide die hij dan gaat kopen. „De Ferrari F40 (online te koop voor 2,3 miljoen euro, red), dat zou wel een leuke zijn.”

Volledig scherm Wijnanda Evertsen. © Emiel Muijderman