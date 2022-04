Vliegende sla en dansen in de keuken: zo gaat het echt aan toe op de werkvloer bij Brownies & DownieS

uitreiking popprijs Enschede deze zaterdag weer ‘live’ in het teken van Booster Festival: meer dan 50 optredens in heel de stad

ENSCHEDE - Zo is het bijna twee jaar stil, zo strijkt er binnen een week wéér een muzikaal festival neer in Enschede. Want na de Popronde, staat de binnenstad van Enschede aankomende zaterdag weer geheel in het teken van het Booster Festival. En dat betekent livemuziek van talent uit het oosten én de uitreiking van de Overijsselse Popprijzen.

7 april