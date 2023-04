Vluchtende automobilist crasht bij Lonneker

Speelsters FC Twente doen wat ze moeten doen en kunnen zaterdag titel pakken

Een goede generale repetitie voor FC Twente Vrouwen, in aanloop naar het belangrijke duel tegen Ajax. Deze zondagmiddag werd in Zwolle met 2-0 gewonnen van PEC. Als de ploeg van trainer Joran Pot zaterdag in Amsterdam wint van Ajax, is de titel binnen.