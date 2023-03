Voetganger gewond bij aanrijding op Hogelandsingel in Enschede

Keuze voor beschermd wonen aan Brem doet buurt in woede ontsteken: ‘Desnoods naar de rechter’

De bewoners van de straat Brem in Haaksbergen voelen zich ‘genaaid’ nu het college beschermd wonen toestaat in de kinderrijke buurt. Al drie jaar betoogt een grote groep omwonenden dat het huisvesten van mensen met psychosociale problemen op deze plek tot overlast leidt en ongewenst is. „Desnoods stappen we naar de rechter.”