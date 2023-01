Volle Twentse kerken door Martin Luther King: ‘De mars die hij begonnen is, zal nooit meer stoppen’

Elke keer opnieuw, als halverwege de dienst een minuut stilte wordt ingelast, krijgt hij een brok in de keel. „Dan gaan alle lichten uit en wordt het aardedonker in de kerk”, zegt Arjen van der Berg. „Het publiek heeft dan de beelden gezien waarin Martin Luther King spreekt over zijn eigen dood en het feit dat hij het beloofde land heeft aanschouwd. En dan, na een minuut, begint opeens in het donker de piano te spelen en doen we wat King altijd heeft gedaan: zingen en spreken over die prachtige droom van het beloofde land.”