Volleybal: Apollo 8 boekt moeizame overwinning op Sudosa-Desto, mannen van Set-Up’65 kronen zich tot kampioen

Goudsmid Dorien (23) tackelt het stigma over tandsiera­den: ‘Met een grill kun je juist je eigen identiteit vormgeven’

Grillz, het tandsieraad dat een grote trend werd afgelopen jaar. Niet alleen in de hiphopcultuur, ook ‘gewone’ mensen doen mee aan de trend. Dat is precies wat de Almelose Dorien Broenink (23) wil bereiken als goudsmid: „Het vooroordeel over grillz moet eraf. Met een grill kun je juist je eigen identiteit vormgeven.”