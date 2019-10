Volvo-freaks delen passie voor V70R in metallic groen in Enschede

„Deze auto hebben is een jongensdroom.” Eelco Talman (42) nam de liefde voor Volvo over van zijn vader Johan. Dat hij nu een flash green V70R heeft, komt niet uit de lucht vallen. Jaren van speuren naar deze auto resulteerde in de aankoop van de felbegeerde stationwagon uit 2004.



Eelco is een van de twintig bestuurders in Nederland die dit model rijdt. Of, eigenlijk rijdt hij er niet in. „Het is een vitrineauto en staat op vierkante banden in de loods. Ik heb liever dat hij mooi en heel blijft.”