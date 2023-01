Voor mensen met Alzheimer sámen met hun mantelzorger: Je ei kwijt bij de Onvergetelijke Kookclub

Beste Lezer We zijn toe aan een jaar van verbinding

Terug naar normaal, daar hoopten we op aan het begin van dit jaar. Het aantal besmettingen met corona daalde snel, er waren minder ingrijpende maatregelen nodig en het gewone leven hernam zijn loop. Maar een oorlog in Oekraïne maakt dat alles weer anders is; de boodschappen duurder, de toekomst onzeker.

31 december