Voor miljarden verrezen WK-stadions liggen in gebied zo klein als driehoek Enschede - Tubbergen - Wierden

opvallendENSCHEDE - Het complete WK voetbal in Qatar wordt afgewerkt in een gebied dat minder groot is dan de regio Twente. Zeven van de acht fonkelnieuwe stadions, die miljarden gekost hebben, zijn verrezen op een plek zo klein als de driehoek Enschede-Tubbergen-Wierden.

Het voetbaltoernooi in Qatar wordt niet alleen het meest omstreden WK uit de historie, maar ook het meest compacte ooit. Stel je voor dat Nederland het WK zou hosten en alle stadions zou bouwen in een gebied half zo groot als de regio Twente. Dat is de realiteit van het WK voetbal in Qatar, waar vrijwel nieuwe en airco gekoelde stadions zijn gebouwd rond hoofdstad Doha, zo blijkt uit een gebiedsanalyse.

Zeven van de acht stadions liggen in die ‘driehoek’. Het enige stadion dat niet direct bij Doha ligt, is nog altijd dichtbij. Het Al Baytstadion is te bereiken op slechts 20 minuten rijden van het Lusail Stadion, het grootste onderkomen van Doha, met een capaciteit van 80.000 zitplekken. Dat is te vergelijken met de afstand tussen Wierden en Nijverdal.

Volledig scherm Het Lusail Stadium, waar plek is voor 80.000 toeschouwers. © REUTERS

Alle stadions kennen een capaciteit van minimaal 40.000 zitplekken. De totale kosten voor de bouw van al die stadions bedroeg meer dan 4 miljard euro. Het golvende en lichtgevende Lusail Stadion kostte alleen al meer dan 750 miljoen euro.

Wat moet je er mee?

De vraag rijst wat Qatar wil of moet met al die ultramoderne stadions op een postzegel. De arena’s zijn vrijwel allemaal exclusief voor het eindtoernooi in de oliestaat uit de grond gestampt. Eén ouder stadion stond al jaren in de hoofdstad, maar werd voor vele miljoenen gerenoveerd. Bij de aanleg van de infrastructuur voor het WK kwamen, zoals bekend werd na onderzoek, duizenden bouwvakkers om het leven.

Artikel gaat verder onder de graphic.

Poulewedstrijd op tien minuten rijden

Naast alle kritiek rondom de toewijzing van het WK, de omstandigheden voor arbeidsmigranten, de hitte (nog steeds 35 graden) en het verplaatsen van het toernooi naar de winter liggen zijn alle megastadions dus ook nog eens gebouwd op een steenworp afstand van elkaar.

Het Nederlands elftal opent het toernooi op maandag 21 november (17.00 uur Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadion in Doha. De tweede wedstrijd verplaatst de ploeg van Louis van Gaal naar het Khalifa International Stadion, op nog geen 12 kilometer (en 10 minuten) rijden van het eerste onderkomen. De derde wedstrijd is in het Al Baytstadion.

Volledig scherm De acht fonkelnieuwe stadions in Qatar, die alle acht te vinden zijn in een gebied kleiner dan de regio Twente © AFP

Overigens is wel (gedeeltelijk) rekening gehouden met die overdaad. Zo wordt het grootste stadion na het WK omgebouwd tot een ruimte voor de buurt, inclusief scholen, winkels, cafés en sportfaciliteiten. Een aantal andere stadions wordt teruggebracht in capaciteit.

Het land Qatar is vier zo klein als Nederland in oppervlakte en liefst 1500 keer zo klein als de vorige WK-host (Rusland, 2018). In vergelijking met Brazilië (WK 2014) is Qatar 750 keer kleiner. Het oliestaatje telt tegenwoordig drie miljoen inwoners. Vanwege de schaal van het land sprak voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter deze week van een ‘vergissing’ voor de keus van dat land. „Het voetbal en het WK zijn te groot voor een klein land als Qatar”, aldus Blatter.

Volledig scherm Het speelgebied van het WK voetbal in Qatar is ongeveer even groot als de regio Amsterdam © Fotobewerking

Volledig scherm Buiten bij het Khalifa Stadium in Doha, waar Nederland tegen Ecuador zal aantreden. © AFP

Volledig scherm Het Al Bayt Stadium is decor van de openingswedstrijd van het WK tussen Qatar en Ecuador. © rv