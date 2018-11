Voor volle tank naar Duitsland: scheelt dat nog?

Duitsland vs Nederland

We rijden op vrijdagmiddag vanuit Enschede naar Gronau. Dat is volgens onze data-man Martijn Bekhuis namelijk het voordeligste ritje vanuit een grote plaats in Twente. Aan de Enschedesestrasse doemt een groot geel tankstation op. We treffen aan de pomp direct een Tukker die zijn benzineslang in een Opel Zafira hangt. Hij is vaste klant. „Ik tank hier altijd, ja. En koop de wijn, whiskey, beleg en limonade in Duitsland”, zegt hij. „We blijven Nederlanders hè, zuinig op onze centjes.”