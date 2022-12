Vooral ondernemers en mensen met baan aangewezen op noodfonds Enschede

Het gaat volgens Kampman om 9 mensen met een uitkering en 25 ondernemers of werkenden. „Mensen met een gewone baan”, aldus Kampman. Een enkeling klopt uit zichzelf aan bij de gemeente, de overgrote meerderheid wordt door de instanties op het spoor gezet, waaronder ook de woningcoörporaties. Volgens Kampman is dat het bewijs dat Enschedeërs in nood de gemeente weten te vinden.

Extra ambtenaren

Het noodfonds is in oktober in het leven geroepen voor mensen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en uit huis gezet dreigen te worden. En voor mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen en afgesloten dreigen te worden. Speciaal voor dit noodfonds, maar ook andere regelingen voor Enschedeërs in de problemen, zijn extra ambtenaren aangenomen.

4, 5, of 6 aanvragen per week

In het fonds zit twee miljoen euro, een miljoen meer dan de gemeente aanvankelijk beschikbaar had gesteld. Die verdubbeling was de wens van de gemeenteraad die verwachtte dat het anders niet genoeg zou zijn. Nu de vraag achterblijft, vraagt fractievoorzitter Hidde Heutink van de PVV om de regels te verruimen. Hij vindt dat meer mensen op dat noodfonds terug moeten kunnen vallen, zeker omdat er elke week meer mensen zijn aangewezen op de Voedselbank.

Die toename geldt ook voor het noodfonds, meent Kampman. „Er kloppen 4, 5 of 6 mensen per week aan. Het aantal neemt toe, maar ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt.” Hij wil op Heutinks verzoek toezeggen dat burgemeester en wethouders in februari bekijken of ook andere mensen aanspraak kunnen maken op het noodfonds.