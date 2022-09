Voormalige drukpershal van De Twentsche Courant Tubantia is even een concertzaal: ‘Het wordt één grote muzikale trip’

Zoektocht naar vervallen boerderij­en stopt bij monumen­taal paradijsje in Enschede: ‘Je moet in je dromen blijven geloven’

ENSCHEDE - Ze werken beide al jaren in de hulpverlening. Corona blijkt het keerpunt in hun leven. Nathalie en Wim Haafkes realiseerden hun eigen zorgboerderij, Boerderij Vitaal. En op een locatie waar ze tijdens hun zoektocht niet eens van durfden dromen. „Toch wel een beetje”, verklapt Nathalie. „Want deze plek kwam op ons pad en was eigenlijk te mooi om waar te zijn.”

