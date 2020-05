Voorzitter bestuur Saxion: ‘Thuisonderwijs blijft, zolang er geen vaccin is’

Op een donderdag maakte het kabinet bekend dat de scholen dichtgingen. In het weekend leerden ict’ers van Saxion de docenten hoe ze thuisonderwijs kunnen geven. Op dinsdag waren alle lessen online. Anka Mulder schetst de gelopen route. Ze is trots op haar medewerkers. In een videoboodschap tot het personeel sprak ze zelfs over de Saxionfamilie. „Ik heb daar goede reacties op gekregen. Er is een grote mate van warmte en saamhorigheid binnen de hogeschool. Maar nu merk ik ook de vermoeidheid.”