Vorkje mee prikken voor ‘Twents dorp’ in Turkije

Platina bruidspaar Korrie (92) en Klaas (94) uit Enschede kan niet zonder elkaar, het geloof en de iPad

Voormalig drukker Klaas Pruis is 94, zijn vrouw Korrie Pruis-Alberts 92. Hun lichamelijke gezondheid is een tikje broos, maar geestelijk zijn ze ‘heel goed te pas’. Ze volgen het nieuws uit Enschede en de rest van de wereld op de voet en staan nog midden in de samenleving. Zondag vieren ze hun 70-jarig huwelijksjubileum.