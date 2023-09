Vrachtwagen vol (medische) hulpgoederen van Stichting ZGT Overzee op weg naar Marokko

De hulpgoederen waren al ingezameld voor grote projecten van ZGT Overzee, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor gezondheidszorg in andere landen. Ze waren bedoeld voor Oekraïne en Moldavië, maar vanwege de ernstige nood in Marokko is besloten om de goederen per direct daarheen te sturen. Zondag is tot 21.00 uur gewerkt door vrijwilligers om een grote vrachtwagen vol te laden, maandagmorgen zijn de laatste goederen ingepakt en is het transport op weg gegaan.